迪麗熱巴懶理緋聞高貴打扮現身電影節 黃聖依透露做演員好過癮
呢日迪麗熱巴、秦海璐及江疏影等，出席上海國際電影節活動，身穿紫色連身裙嘅迪麗熱巴，心情唔錯似乎未有受傳聞影響。
同場嘅黃聖依被問點樣看待角色與演員之間嘅關係，黃聖依認為角色令演員逃避現實，再用另一個角度去審視自己，身為演員就明白呢個係幾過癮！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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