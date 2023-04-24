送機票抽獎全民有份 陳豪宋宛穎落力宣傳
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無線娛樂新聞台報導：香港機場管理局 舉辦嘅送機票活動己經開始喇，大家又登記咗抽獎未呢？之前一階段向外地旅客派發機票嘅活動順利展開，日前 陳豪 就同 宋宛穎 仲有 孔德賢 去到廣州出席宣傳，希望可以吸引世界各地嘅旅客訪港遊覽喇。
阿Mo平時成日帶埋一家大細出遊家庭樂，久未到訪內地嘅佢，就話希望同家人齊齊返內地旅行食嘢喇。月中先過生日嘅阿Mo，生日一早就有太太 陳茵媺 嘅愛心早餐嘆，之後又同三個小朋友一齊慶祝，睇佢一提起家人嘅冧樣，就知佢有幾幸福喇。
Sabrina同Danny呢日亦為現場觀眾唱歌表演，佢哋仲話為咗呢次表演有落力練習，仲話估唔到現場觀眾咁熱情呀。而呢日佢哋亦都向現場觀眾推介香港嘅新景點，仲各有唔同心水選擇呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台