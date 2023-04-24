送機票抽獎全民有份 陳豪宋宛穎落力宣傳

無線娛樂新聞台報導：香港機場管理局 舉辦嘅送機票活動己經開始喇，大家又登記咗抽獎未呢？之前一階段向外地旅客派發機票嘅活動順利展開，日前 陳豪 就同 宋宛穎 仲有 孔德賢 去到廣州出席宣傳，希望可以吸引世界各地嘅旅客訪港遊覽喇。