古天樂新片演繹急救先鋒 甘比罕受訪提投資電影緣由

無線娛樂新聞台報導：由 卓韻芝 執導 古天樂 遊學修 同 袁澧林 主演；以急救員為主題嘅新片《送院途中》成為香港國際電影節閉幕電影，呢日舉行嘅首映禮，全體演員就一齊現身，古仔仲話新片當中嘅唔少事件都係由真事改編呀。