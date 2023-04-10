古天樂新片演繹急救先鋒 甘比罕受訪提投資電影緣由
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無線娛樂新聞台報導：由 卓韻芝 執導 古天樂 遊學修 同 袁澧林 主演；以急救員為主題嘅新片《送院途中》成為香港國際電影節閉幕電影，呢日舉行嘅首映禮，全體演員就一齊現身，古仔仲話新片當中嘅唔少事件都係由真事改編呀。
扮演前線救護員嘅古仔，仲話拍攝後更為了解更多急救人員所面對嘅困難，仲更深刻覺得急救從業人員令出嘅偉大。新片中佢又再次同《明日戰記》當中嗁囡囡再次合作，古仔仲話小朋友嘅演技完全唔講得笑呀。
古仔花盡心力製作演出嘅《明日戰記》獲得非常唔錯嘅成績，仲為佢喺一個頒獎禮奪得最佳男主角封號，呢日佢就對自己創作嘅科幻電影得獎更加開心喇。
劉鑾雄太太 甘比 陳凱韻 喺疫情期間投資1500萬港幣拍攝電影支援業界，平時非常少接受訪問嘅甘比，呢日就罕有公開回應當時出手嘅緣由喇。身為電影記者出身嘅佢，話希望實際提供支援，於是以家族慈善基金名義投資5部電影呀。
袁澧林近日為日本歌手拍攝MV，被問到有冇打算喺日本出道時，仲被記者朋友語帶相關笑指當地出道途徑多，而Angela亦立即意會到係同近日掀起熱話嘅首位港人AV女優素海霖有關，佢仲講笑話自己冇本錢咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台