逆天奇案2丨林夏薇爆方力申介入「逆天CP」 梁小冰相隔26年現身TV…
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無線娛樂新聞台報導：逆天奇案2丨林夏薇爆方力申介入「逆天CP」 梁小冰相隔26年現身TVB
深受網民喜愛嘅TVB劇集《逆天奇案》，宣佈開拍續集，呢日總監製劉家豪率領一班《逆天奇案2》演員陳展鵬、林夏薇、方力申、梁小冰、陳嘉輝及尹光等現身拜神儀式，家豪哥透露新一輯將邀請一啲充滿新鮮感嘅藝人客串，家豪哥透露尹光係破案關鍵人物。
「逆天CP」林夏薇與陳展鵬喺上一輯分手收場，今次喺新劇情侶檔回歸再續前緣，不過林夏薇預告方力申將介入，令佢同陳展鵬感情有暗湧，小方今次為演好呢個角色努力減肥操肌；《逆天奇案2》另一個驚喜就係搵咗梁小冰參與拍攝，梁小冰相隔26年再拍TVB劇集，跟老公陳嘉輝夫妻檔演出，原來梁小冰被劇本感動，更分享兩公婆拍劇嘅好處！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台