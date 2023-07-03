逆天奇案2｜集體為壽星切蛋糕慶祝生日 薇薇FYY為劇情投入特訓

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新劇《逆天奇案2》嘅9大主角 陳展鵬 林夏薇 方力申 黃智賢 蔣祖曼 劉佩玥 馮盈盈 張頴康 同高鈞賢 ，仲有其他演員同台前幕後，一齊為最近生日嘅薇薇、FYY、 容天佑 仲有 趙璧渝 切蛋糕慶祝。

已經過完生日嘅薇薇，就話一直狂食令自己有啲擔心要騷肌嘅場面有啲擔心，仲話要加緊操練咁話呀。而度過最後一個2字頭生日嘅FYY，就話願望係新劇收視好，仲話要為之後嘅滑水戲份特訓咁話。

扮演生物學教授嘅 小方 ，就被劇本嘅專業名詞搞到頭暈，仲連阿Ben聽到都大讚佢好記性呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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