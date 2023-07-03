逆天奇案2｜集體為壽星切蛋糕慶祝生日 薇薇FYY為劇情投入特訓
已經過完生日嘅薇薇，就話一直狂食令自己有啲擔心要騷肌嘅場面有啲擔心，仲話要加緊操練咁話呀。而度過最後一個2字頭生日嘅FYY，就話願望係新劇收視好，仲話要為之後嘅滑水戲份特訓咁話。
扮演生物學教授嘅 小方 ，就被劇本嘅專業名詞搞到頭暈，仲連阿Ben聽到都大讚佢好記性呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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