逆天奇案2｜集體為壽星切蛋糕慶祝生日 薇薇FYY為劇情投入特訓

無線娛樂新聞台報導：新劇《逆天奇案2》嘅9大主角 陳展鵬 林夏薇 方力申 黃智賢 蔣祖曼 劉佩玥 馮盈盈 張頴康 同高鈞賢 ，仲有其他演員同台前幕後，一齊為最近生日嘅薇薇、FYY、 容天佑 仲有 趙璧渝 切蛋糕慶祝。