獨家丨劉緯民相隔30多年再次出山 拍《逆天奇案2》演陳展鵬父親
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《逆天奇案2》呢日拍法庭戲，坐喺林夏薇、黃智賢及李國麟身邊就係1985年退出娛樂圈、現年72歲前麗的小生劉緯民，相隔30多年再次客串演出，喺新劇飾演陳展鵬父親。
緯民哥早年進軍商界成為珠寶大亨，目前處於半退休狀態，早兩年曾作客《流行經典50年》，緯民哥今次願意出山拍劇，原來係監製劉家豪誠意邀請，緯民哥指而家拍攝跟30幾年前唔同，謙虛稱自己好似新人：「以前一個studio拍成場戲，一場過，講錯一句對白要成場再嚟過，而家好似輕鬆咗啲。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台