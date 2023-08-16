炎明熹客串《逆天奇案2》 拍緊急疏散戲獲陳展鵬英雄救美

炎明熹客串《逆天奇案2》 拍緊急疏散戲獲陳展鵬英雄救美

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《逆天奇案2》拍攝得如火如荼，邀請炎明熹（Gigi）演出，呢日喺球場取景拍MV之後出現騷動，原來炎明熹由「歌手Gi」變「演員Gi」，繼客串《愛·回家之開心速遞》後，再度喺劇集亮相。

呢場戲講陳展鵬與黃智賢兩位帶隊出動，展鵬更開車英雄救美，今次佢哋收到線報前來保護炎明熹，中間卻發生意料之外嘅事，展鵬期待與炎明熹交流音樂，炎明熹坦言自己有啲尷尬又慢熱，好希望喺休息時間跟前輩多啲交流，未來想挑戰唔同類型嘅角色。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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