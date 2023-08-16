炎明熹客串《逆天奇案2》 拍緊急疏散戲獲陳展鵬英雄救美

無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《逆天奇案2》拍攝得如火如荼，邀請炎明熹（Gigi）演出，呢日喺球場取景拍MV之後出現騷動，原來炎明熹由「歌手Gi」變「演員Gi」，繼客串《愛·回家之開心速遞》後，再度喺劇集亮相。