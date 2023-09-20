逆天奇案2｜主要演員合體拍攝片頭 薇薇冒黑雨開工連拍30小時

無線娛樂新聞台報導：新劇《逆天奇案2》嘅主要演員，呢日齊齊現身拍攝劇集片頭，不過早前嘅惡劣天氣就令劇組嘅拍攝安排非常困難喇，好似 林夏薇 仲要搭纜車落山轉車開工，而 方力申 仲話當日因為黑色暴雨影響，大家前後連續拍攝30幾個鐘呀。