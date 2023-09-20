逆天奇案2｜主要演員合體拍攝片頭 薇薇冒黑雨開工連拍30小時
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無線娛樂新聞台報導：新劇《逆天奇案2》嘅主要演員，呢日齊齊現身拍攝劇集片頭，不過早前嘅惡劣天氣就令劇組嘅拍攝安排非常困難喇，好似 林夏薇 仲要搭纜車落山轉車開工，而 方力申 仲話當日因為黑色暴雨影響，大家前後連續拍攝30幾個鐘呀。
煎Pan就笑言要多謝小方公開演員拍攝嘅辛酸，而阿Ben仲話大家仲經歷過無數次酷熱天氣警告先完成演出呀。不過 馮盈盈 同 高鈞賢 就要面對另一種困難，佢哋出海拍攝遇上巨浪，就令佢哋非常驚險﹐FYY仲好彩下將攝影機失而復得呀。
再次扮演 張頴康 繼續扮演大反派，不過情緒同體能上就要面對好大考驗，而拍檔 劉佩玥 亦非常明白當中嘅困難呀
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台