逆天奇案2｜趙璧渝正日生日猛男送蛋糕 展鵬萬歲請飲嘢緩解炎夏

逆天奇案2｜趙璧渝正日生日猛男送蛋糕 展鵬萬歲請飲嘢緩解炎夏

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：近日正忙住拍攝新劇《逆天奇案2》嘅一班演員，慶祝活動可以話一波未平一波又起喇，繼日前佢哋為 林夏薇 馮盈盈 容天佑 補祝，又為 趙璧渝 預祝生日，埸面夠晒熱鬧。而4號呢日係Osana嘅34歲正日生日，大家當然又把握機會同佢再一次慶祝啦。

同Osana齊齊喺劇中扮演警員嘅 陳展鵬 林子超 董敬文 仲有 張子丰 就一齊再為壽星女送上蛋糕喇。Osana就話完全冇諗過會再喺拍攝現場再收到大家嘅心意，而展鵬仲萬歲飲品等大家消暑，不過食完美味嘅蛋糕，佢哋就話又要跟返監製 劉家豪 嘅指示，繼續食營養餐同運動管理身材喇。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 