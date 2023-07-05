逆天奇案2｜趙璧渝正日生日猛男送蛋糕 展鵬萬歲請飲嘢緩解炎夏

無線娛樂新聞台報導：近日正忙住拍攝新劇《逆天奇案2》嘅一班演員，慶祝活動可以話一波未平一波又起喇，繼日前佢哋為 林夏薇 馮盈盈 容天佑 補祝，又為 趙璧渝 預祝生日，埸面夠晒熱鬧。而4號呢日係Osana嘅34歲正日生日，大家當然又把握機會同佢再一次慶祝啦。