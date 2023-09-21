通灵之王2｜梁思浩钦点王嘉慧再次拍挡 罗咏娴占卜参赛者有劫数
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無線娛樂新聞台報導：香港电视史上首个以通灵赛事为主题的真人骚《通灵之王》，去年播出时大获好评，更在《2023纽约电视电影节》获颁「综艺节目组别铜奖」。身兼监製的梁思浩决定开拍第二季，他联同两位新旧主持拍档陈懿德与王嘉慧，现身电视城，还有顾问张芯熏、周汉明、上季冠军得主罗咏娴，一齐出席《通灵之王2》拜神仪式。思浩自言特别钦点嘉慧再拍档主持，而新加入的陈懿德表示自己一向有看星座及每逢新年看来年运程，所以对这方面都有兴趣。
继首季获好成绩兼得国际奖项，思浩表示今次会以「最佳组合」同「最佳节目」为目标，而上季口碑亦吸引超过二十队参赛者参加第二季比赛，当中不乏通灵高手来作自我挑战，嘉慧表示有参赛者拥特异功能，思浩更指有位参赛者带了蛇来参赛，更会将蛇放上对方身上通灵，但嘉慧与陈懿德异口同声表示不怕蛇。
上季冠军以及顾问在场，他们都先后为参赛者作预测，罗咏娴占卜有参赛者有劫数，希望他能够避开一劫，但由于公平原因，事前不会通报任何人，而张芯熏就担心有参赛者出现身体不适。至于周汉明并没有为参赛者预测，但大赞各人都实力非凡。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台