通灵之王2｜梁思浩钦点王嘉慧再次拍挡 罗咏娴占卜参赛者有劫数

無線娛樂新聞台報導：香港电视史上首个以通灵赛事为主题的真人骚《通灵之王》，去年播出时大获好评，更在《2023纽约电视电影节》获颁「综艺节目组别铜奖」。身兼监製的梁思浩决定开拍第二季，他联同两位新旧主持拍档陈懿德与王嘉慧，现身电视城，还有顾问张芯熏、周汉明、上季冠军得主罗咏娴，一齐出席《通灵之王2》拜神仪式。思浩自言特别钦点嘉慧再拍档主持，而新加入的陈懿德表示自己一向有看星座及每逢新年看来年运程，所以对这方面都有兴趣。