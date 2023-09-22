通靈之王2｜梁思浩欽點王嘉慧冧莊主持 羅詠嫻占卜參賽者有劫數
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無線娛樂新聞台報導：香港電視史上首個以通靈賽事為主題既真人騷《通靈之王》，舊年播出既時候大獲好評，仲喺《2023紐約電視電影節》獲頒「綜藝節目組別銅獎」。身兼監製既梁思浩決定再添食開拍第二季，佢聯同兩位新舊主持拍檔陳懿德同王嘉慧，現身電視城，仲有顧問張芯熏、周漢明、上季冠軍得主羅詠嫻，一齊出席《通靈之王2》拜神儀式。思浩話自己特別欽點嘉慧冧莊再拍檔主持，而新加入既陳懿德就話自己一向都有睇星座同新年時睇流年運程，所以對呢方面都有興趣。
繼首季獲好成績兼得國際獎項，思浩就話今次會以「最佳組合」同「最佳節目」為目標，而上季口碑亦吸引咗超過二十隊參賽者參加第二季比賽，當中不乏通靈高手嚟挑戰自己，嘉慧仲話有參賽者擁特異功能，思浩就指有位參賽者帶埋蛇嚟參賽，仲會將蛇放上對方身上通靈，而嘉慧同陳懿德都異口同聲話唔驚蛇。
上季冠軍同顧問在場，佢哋都先後為參賽者嚟個預測，羅詠嫻就占卜到有參賽者有劫數，希望佢能夠避開一劫，但由於公平原因，事前唔會通報任何人，而張芯熏就擔心有參賽者出現身體不適。至於周漢明就冇為參賽者預測，但大讚各人都實力非凡。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台