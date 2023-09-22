通靈之王2｜梁思浩欽點王嘉慧冧莊主持 羅詠嫻占卜參賽者有劫數

無線娛樂新聞台報導：香港電視史上首個以通靈賽事為主題既真人騷《通靈之王》，舊年播出既時候大獲好評，仲喺《2023紐約電視電影節》獲頒「綜藝節目組別銅獎」。身兼監製既梁思浩決定再添食開拍第二季，佢聯同兩位新舊主持拍檔陳懿德同王嘉慧，現身電視城，仲有顧問張芯熏、周漢明、上季冠軍得主羅詠嫻，一齊出席《通靈之王2》拜神儀式。思浩話自己特別欽點嘉慧冧莊再拍檔主持，而新加入既陳懿德就話自己一向都有睇星座同新年時睇流年運程，所以對呢方面都有興趣。