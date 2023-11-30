獨家丨梁思浩相約眾人睇《通靈之王2》首播 豪言收視再創佳績請去北海…
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨梁思浩相約眾人睇《通靈之王2》首播 豪言收視再創佳績請去北海道旅行
由梁思浩主持嘅節目《通靈之王》去年播出後大受歡迎，仲獲得「2023 紐約電視電影節」頒發「綜藝節目組別銅獎」。
話咁快節目就嚟到第二季，呢晚思浩就同埋王嘉慧、陳懿德以及幾位玄學顧問等約埋一齊睇首播，思浩話如果今次收視再創佳績嘅話，一定唔會待薄眾台前幕後，無論請食飯定請去旅行都冇問題，仲話將會有60個名額，到時一眾去北海道旅行呀。
首集海選喺古裝街進行，但拍攝時陳懿德就因為身體不適而暈倒現場，嚇親唔少人，呢晚佢就講返當時自己都唔知發生咩事，淨係覺得成身發冷呀。
向來工作認真嘅思浩，開工前就同咗兩位拍檔講定自己好惡，但係陳懿德就話拍完成輯都唔覺對方惡，仲笑言可能因為自己暈過，所以對方先唔敢太惡對住佢呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台