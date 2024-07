連詩雅孕照寫錯英文再成焦點 網民笑稱「連Piece雅」再現江湖

網民熱議連詩雅孕照英文失誤

連詩雅,一位36歲的香港女星,近日在社交媒體上分享了她的孕婦寫真,引起了廣泛的討論。她穿著一件黑色的高領長袖泳衣,展示了她的美腿,並附上一則英文留言:「Officially 36 months. A little sneak peak on my maternity shoot which I absolutely loveeeeeee. Stay tuned for more later.」不過,她的英文錯誤引起了網民的熱烈討論,因為她將「36 weeks」誤寫為「36 months」,並且將「Peek」寫成了「Peak」。

網民們迅速捕捉到這些錯誤,並在網上發布截圖,討論連詩雅的這次「驚世力作」。有人戲稱她懷孕了足足三年,甚至有網民問她是否懷的是「哪吒」。對此,連詩雅在社交媒體上回應了網民的提醒,她寫道:「係呀,多謝你呀!」顯示出她對這次錯誤的幽默態度。

連詩雅過往英文錯誤

這已經不是連詩雅第一次在公眾場合出現英文錯誤。早在2013年,當荷李活明星Paul Walker不幸逝世時,連詩雅在悼念中將「Rest in Peace」寫成了「Rest in Piece」,由此被網民戲稱為「連Piece雅」。幾年後,她又將著名漫畫「One Piece」誤寫為「One Peace」,引來網民要求她罰抄一千次。連詩雅對此也非常認真,她甚至在直播中完成了罰抄的過程。