連詩雅陳家樂婚後各有各忙 令歐遊蜜月之旅要擱置

無線娛樂新聞台報導：新婚嘅連詩雅深明要綁住老公個心，就要先綁住佢個胃嘅道理，所以佢話喺婚前自己已經喺一名「煮」婦，成日都會下廚煮愛心餐畀陳家樂食，Shiga表示因為之前媽哋身體唔好，所以自己好早就已經開始下廚煮啲健康餐，佢讚老公陳家樂唔揀飲擇食，無論自己煮啲咩，對方都會食晒。