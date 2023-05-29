連詩雅陳家樂婚後各有各忙 令歐遊蜜月之旅要擱置
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無線娛樂新聞台報導：新婚嘅連詩雅深明要綁住老公個心，就要先綁住佢個胃嘅道理，所以佢話喺婚前自己已經喺一名「煮」婦，成日都會下廚煮愛心餐畀陳家樂食，Shiga表示因為之前媽哋身體唔好，所以自己好早就已經開始下廚煮啲健康餐，佢讚老公陳家樂唔揀飲擇食，無論自己煮啲咩，對方都會食晒。
呢日Shiga出席家品推廣活動，佢話由於老公鐘意聽歌，所以即場揀咗個環保喇叭畀老公。婚後由於各自忙工作，所以Shiga同家樂仲未去度蜜月，之前家樂就講過想同老婆去歐遊，但Shiga話因為開返關之後多咗好多外地嘅工作，所以暫時未必可以歐遊度蜜月喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台