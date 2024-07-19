連詩雅與陳家樂迎接新生命！小公主Camila誕生 爸爸陳家樂激動落淚剪臍帶
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連詩雅（Shiga）與陳家樂的家庭迎來了新成員，他們的女兒Camila於昨日出生，重達5.9磅。陳家樂在社交媒體上分享了他剪斷臍帶的經歷，並透露自己因過於激動而落淚。他表示，雖然事前準備了許多笑話和gag來緩解緊張氣氛，但當時他感到極度緊張，唯一能說出口的話是「I love you」。
陳家樂急返港準備迎接新生命
原本在馬來西亞拍戲的陳家樂，在得知即將迎接女兒出生的消息後，急忙返回香港。他迫不及待地為即將到來的小公主準備嬰兒床，並在社交媒體上表示「趕得切返嚟砌床」，顯示出他既緊張又興奮的心情。
Shiga分享懷孕心路歷程
Shiga在社交媒體上分享了她的懷孕經歷，提到懷孕過程並非如想像中那麼容易。她坦言，每個階段都伴隨著不同的身體變化，讓她感到疲憊和無助。儘管如此，她感謝身邊人的支持和愛護，這讓她能夠調整自己的情緒，並表示會永遠記住這段經歷。
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圖片來源：TVB