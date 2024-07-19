連詩雅與陳家樂迎接新生命！小公主Camila誕生 爸爸陳家樂激動落淚剪臍帶

連詩雅（Shiga）與陳家樂的家庭迎來了新成員，他們的女兒Camila於昨日出生，重達5.9磅。陳家樂在社交媒體上分享了他剪斷臍帶的經歷，並透露自己因過於激動而落淚。他表示，雖然事前準備了許多笑話和gag來緩解緊張氣氛，但當時他感到極度緊張，唯一能說出口的話是「I love you」。