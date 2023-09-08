連詩雅分享愛巢瘋狂滲水難忘經歷 幸老公陳家樂性格樂觀笑住面對
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無線娛樂新聞台報導：連詩雅、雲浩影及吳業坤老婆濱口愛子等呢日出席一個時裝展活動，早前颱風蘇拉襲港，連詩雅同老公陳家樂嘅愛巢變成重災區，佢有分享當日嘅慘況，屋企瘋狂滲水變室內噴水池。
連詩雅坦言唔落大雨就唔知有呢個情況出現，佢哋喺兩個幾鐘內不斷扭毛巾同換毛巾「止水」非常狼狽，連詩雅笑指係一個好難忘經歷，而兩公婆抱住樂觀心態面對，一路換毛巾不斷笑。
早前連詩雅去大馬首度開粉絲見面會，難忘公司送上一段驚喜影片，放咗連詩雅出道嘅舊相、與同事及fans合照，連詩雅見到故友嘅舊照，忍唔住爆喊！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台