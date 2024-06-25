遊嘉欣剪短髮變「男仔頭」驚喜亮相！網民瘋傳沙灘開西瓜神技性感比堅尼造型引爆話題

沙灘上西瓜開割秀驚艷眾人

遊嘉欣（遊遊），一位24歲的新晉演員，自入行以來已參與多部電視劇的拍攝，如《愛·回家之開心速遞》、《美麗戰場》等。她在今年的《萬千星輝頒獎典禮2023》上榮獲「最具潛質新人」獎項，展現了她的演技潛力。最近，為了新劇《武林》的拍攝，遊遊大膽剪去長髮，換上了一個清爽的「男仔頭」，展現了全新的形象。

遊遊不僅在戲劇表現上有所突破，她的日常生活同樣充滿驚喜。最近她在社交平台分享了一組沙灘遊玩的照片，並展示了她的一項特殊技能：在沙灘上開西瓜。「一早已經想試下買粒西瓜係沙灘食，事實證明野外開西瓜係唔需要有工具，只需要力量，掉落沙再用手拉開，做左甘耐gym就係為咗哩一刻hahahaha」，她在照片中一頭短髮，搭配著小背心，白滑的長腿和性感的鎖骨清晰可見。

網民熱議其泳裝造型

隨著西瓜照片的流出，網民的焦點不僅僅停留在她的「神力」上，更多的目光被她那火紅色的綁帶比堅尼泳褲所吸引。許多網友留言表示：「可唔可以影番件紅色泳衣」、「短髮都好靚,加上白滑的長腿,好索呀！」等。儘管遊遊沒有回應要求拍攝紅色泳衣的呼聲，她在社交媒體上不時發布健身照，展示她健美的身材，讓粉絲們大飽眼福。