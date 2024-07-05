香脆炸蒜蓉引爆味蕾 避風塘炒蝦新吃法大公開 網民瘋傳必試祕訣

獨特食材搭配 創新意式風味

在最新一集的《流行都市》，節目特別邀請了廚藝高手Margaret傅季馨來教觀眾製作一道特色香脆的避風塘炒蝦。「避風塘」料理中，炸蒜蓉是不可或缺的元素，Margaret師傅特別強調，製作炸蒜蓉時要用兩整個大蒜，剁碎後要沖洗乾淨再瀝乾，這樣才能保證蒜蓉在炸製過程中不會燒焦，保持那香脆的口感。「要注意的地方是蒜蓉剁碎後必須沖洗一兩遍再瀝乾，然後要以冷油去炸蒜蓉，不然在形成香脆的口感之前蒜蓉就全炸焦黑了。」

此外，這道菜的另一大亮點是使用了油浸鯷魚柳來增添鹹香味，而非傳統的豆豉。加入乾辣椒、番茄乾、青蔥和乾麵包糠等食材，與炸蒜一起炒合，不僅增加了菜品的層次感，也讓這道避風塘炒蝦帶有一絲意式風情。調味方面，則是加入了辣椒油、味粉、幼鹽和糖，使得整道菜的味道更加豐富多彩。

烹飪技巧分享 確保蝦肉質感完美

在處理中蝦時，Margaret師傅特別提醒，要保持蝦的新鮮彈牙，最好是將蝦保持在冰凍狀態直至烹飪前。剪去蝦的眼和腳，挑出黑腸，再用薑汁和生抽進行醃製，這樣可以去除蝦的腥味，增加風味。炸蝦的過程中要炸兩次，先炸熟後再炸至表面酥脆，這樣可以確保蝦肉的口感達到最佳狀態。「甚至如果天氣炎熱的話，連用水喉水沖洗也不要做，因為暖水沖洗過後蝦肉就會變黴。」

完成菜式展示 與觀眾共享成果

完成所有步驟後，將所有食材快速炒勻，最後將炸好的中蝦回鍋兜勻，即可上碟。這道避風塘炒蝦不僅味道豐富，而且製作過程中融入了多種烹飪技巧和創新元素，是一道值得嘗試的佳餚。大家不妨按照這些步驟在家嘗試製作，感受一下這道菜的獨特魅力。