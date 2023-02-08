賈名媛年幼養鸚鵡有奇遇 羅金榮力撐吳大強奪冠

無線娛樂新聞台報導：唔少人都視寵物係家人一樣嘅存在，同佢哋嘅相處仲會有唔少難忘經歷，呢日出席一個寵物展嘅 邱芷微 就分享細個屋企曾經飼養鸚鵡嘅有趣故事喇。當年屋企嘅寶貝仲吸引唔少其他雀鳥拜訪開Party，可惜有一日呢班老友就夾埋一齊越獄飛走，自此就冇再返屋企喇。