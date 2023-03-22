邱鋒澤再訪港代言新口味米線 機場現身Fans熱情惹混亂

無線娛樂新聞台報導：早前先同 五堅情 成員一齊來港開騷嘅 邱鋒澤，星期一晚又再現身香港機場，準備出席食店宣傳。雖然只係接受米線姐姐獻花又未有受訪，不過現場嘅Fans就非常熱情，加上大批採訪傳媒就令現場引起少少混亂情況喇。見到咁多人到場接機，佢就不時叫大家要小心，又話多謝大家對自己嘅支持呀。