邵珮詩為動土禮擔任司儀 同時籌備慧妍晚宴忙不停

無線娛樂新聞台報導：近日不停擔任唔同活動司儀嘅 邵珮詩 呢日又為一個過渡房屋計畫動土禮擔任主持喇，Veronica主持嘅唔少活動都係慈善性質，佢就話好似生活都被慈善事業所圍繞咁，雖然忙不過就過得非常有意義喇。