邵美琪fit爆隨時復出幕前 琦琦囡囡任晴佳未拍拖
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無線娛樂新聞台報導：邵美琪、馬詩慧（Janet Ma）同琦琦現身著名時裝設計師好友Lu Lu Cheung新店開幕禮，琦琦透露喺英國留學嘅囡囡任晴佳，嚟梗聖誕節會返港慶祝生日。
兩母女平時都有保持聯絡無所不談，琦琦就話囡囡仲未拍拖，自己亦唔會指明囡囡要同華人拍拖，因為擇偶係囡囡嘅事，最重要係囡囡鍾意。Janet Ma三名仔女先後到美國定居同發展，講到囝囝王躍穎有意從事演藝事業，Janet Ma話囝囝對演員角色有興趣，而家喺美國參與啲幕前拍攝，都係短片為主，不過暫時仲未見到製成品。
邵美琪一身運動裝束盡現fit爆身型，佢都話有興趣再喺幕前演出，自己亦唔會揀角色嚟演，留待導演挑選，佢都唔局限只係拍電影定劇集，最重要係有工開。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台