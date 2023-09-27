邵雨薇唔陪男友行紅地氈 曹佑寧入圍金鐘感驚訝
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無線娛樂新聞台報導：邵雨薇 同 曹佑寧 合體為主演嘅愛情科幻劇集宣傳，今次成個劇組嘅合作都好愉快，大家打成一片，更加留低好多開心難忘回憶，不過佢哋就對其中一場一齊跌落樓梯嘅驚險戲份更難忘，佢哋話當時兩個人凌空咁跌落樓梯，當大家互相對望一刻，就有種好似世界變慢嘅感覺，最後兩個人就跌落雨薇身穿厚厚嘅裙面上，好似跌落梳化咁，跟住就一齊失控大笑。佑寧話係一個特別嘅回憶，好似小朋友玩一樣。
對於男友 @吳慷仁 相隔四年，再入圍《金鐘獎》「戲劇節目男主角獎」，雨薇話恭喜另一半嘅同時，亦恭喜所有入圍嘅人。被問到會唔會同男友行紅地氈？佢就話應該唔會喇。至於男友嘅戰衣，佢就話唔會畀意見，因為大家衣著喜好都唔同，留待佢嘅造型師決定。
佑寧同女友 @王淨 亦都有份入圍角逐今屆《金鐘獎》獎項，佑寧就話對於自己入圍感到驚訝，當聽到記者會上讀出自己個名，先知道有份嘅節目入圍。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台