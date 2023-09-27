邵雨薇唔陪男友行紅地氈 曹佑寧入圍金鐘感驚訝

無線娛樂新聞台報導：邵雨薇 同 曹佑寧 合體為主演嘅愛情科幻劇集宣傳，今次成個劇組嘅合作都好愉快，大家打成一片，更加留低好多開心難忘回憶，不過佢哋就對其中一場一齊跌落樓梯嘅驚險戲份更難忘，佢哋話當時兩個人凌空咁跌落樓梯，當大家互相對望一刻，就有種好似世界變慢嘅感覺，最後兩個人就跌落雨薇身穿厚厚嘅裙面上，好似跌落梳化咁，跟住就一齊失控大笑。佑寧話係一個特別嘅回憶，好似小朋友玩一樣。