邵音音微電影橫掃各地影后 祝捷同賀羅蘭生日夏蕙姨離奇得車模亞軍
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無線娛樂新聞台報導：邵音音 同 羅蘭 兩位前輩演出嘅早前分別演出唔同嘅微電影作品，仲分別得到世界唔同地方嘅影展獎項，音音姐仲橫掃多個影后大獎，呢日嘅祝捷會就為音音姐同近日89歲生日嘅羅蘭姐齊齊慶祝喇。
康城同海牙影后音音姐就話會繼續為香港影壇增光，至於羅蘭姐就指見到咁多個獎座戥對方非常開心，而自己今年仲獲唔少好友祝賀，食咗唔少蛋糕呀。
夏蕙姨呢日亦都報喜，因為佢早前獲澳門方面頒發一個車模獎，佢仲話其他參選者又高又靚加上好身材，自己知道得亞軍都非常驚訝呀。
原定喺嘉賓名單當中嘅 陳靜 呢日缺席，而早前傳出佢介入 蔡卓妍 同麻將館太子爺 石恆聰 感情嘅佢，呢日就獲音音姐幫手解畫喇。 莊韻澄 呢日亦有現身祝賀音音姐，仲話一早已經陪佢打牌食飯咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台