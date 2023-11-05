邵音音獲康城頒短片影后 一洗烏氣為老友慶生日
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無線娛樂新聞台報導：馬奴呢日舉行生日Party 邵音音 黃夏蕙 Joe Junior 同 魏秋樺 等大班老友齊齊現身慶賀，仲有人扮埋齊天大聖祝賀，非常熱鬧。音音姐早前演出嘅微電影《老奶奶與無名子》先後得到唔同獎項，連墨西哥同康城影展都一樣青睞，佢仲話影后獎都拎到手軟喇。
音音姐話當年因為《官人我要》嘅大膽演出，成為首位踏上康城影展紅地氈嘅華人女演員，可惜之後因故被封殺而工作停擺，仲令佢一度打算尋死，到近年唔止再復出拍戲，今次更因憑演出獲得肯定，可以話係一吐烏氣呀。
呢日夏蕙姨依舊華麗打扮現身，仲話會等過完年先返美國，因為一早應承好多朋友同黃大仙喎，佢又話平安夜會為慈善機構籌款。而 魯振順 楊玉梅 同 關浩揚 呢日都有賀音音姐，仲同大家分享佢哋嘅工作安排呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台