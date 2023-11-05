邵音音獲康城頒短片影后 一洗烏氣為老友慶生日

無線娛樂新聞台報導：馬奴呢日舉行生日Party 邵音音 黃夏蕙 Joe Junior 同 魏秋樺 等大班老友齊齊現身慶賀，仲有人扮埋齊天大聖祝賀，非常熱鬧。音音姐早前演出嘅微電影《老奶奶與無名子》先後得到唔同獎項，連墨西哥同康城影展都一樣青睞，佢仲話影后獎都拎到手軟喇。