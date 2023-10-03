前經理人離世郭偉亮憶並肩廿載往事 Caitlin見偶像被整蠱喜極而泣

無線娛樂新聞台報導：曾比特 陳葦璇 涂毓麟 XiX 仲有 側田 等歌手呢日一齊參與一個小型音樂會嘅演出，仲齊齊合唱多首唔同歌曲，大批歌迷早早就到場霸定有利位置欣賞，氣氛非常熱鬧。而Mike同Kira原來相識已經超過十年，但係就一直到前後加入同一間唱片公司，先有機會推出合唱歌曲咋。