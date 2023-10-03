前經理人離世郭偉亮憶並肩廿載往事 Caitlin見偶像被整蠱喜極而泣
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無線娛樂新聞台報導：曾比特 陳葦璇 涂毓麟 XiX 仲有 側田 等歌手呢日一齊參與一個小型音樂會嘅演出，仲齊齊合唱多首唔同歌曲，大批歌迷早早就到場霸定有利位置欣賞，氣氛非常熱鬧。而Mike同Kira原來相識已經超過十年，但係就一直到前後加入同一間唱片公司，先有機會推出合唱歌曲咋。
呢首輕飛又帶有少少復古味道嘅歌曲，就令佢哋話非常滿意喇，而Kira即將就會出發去日本拍攝新MV喇。
至於呢日陪住XiX現身嘅 郭偉亮 就因為並肩超過20年嘅前經理人因病離世，所以心情非常悲痛，Eric指呢位戰友同病魔搏鬥已經半年，多年來更視對方為家姐，又稱「冇佢冇我」，更有唔少難忘片段令佢明白經理人一啲都唔易做。
至於有機會可以親身同偶像側田見面嘅 楊秉頤 ，本來非常興奮，但係就被Eric整蠱指對方未有到場，令佢非常失望。一踏入休息室碰面時更加開心到喊出嚟，認真搞笑呀。而Eric就話係為咗捕捉佢嘅興奮表情先出此下策喇。
Oscar就透露快將面世嘅新歌風格，今次將會嘗試以R & B風格同大家見面，仲到澳門同兩位女主角齊齊拍MV呀。
網民點睇？
我都有去現場睇Mike唱歌❤Mike唱live太好喇👍🏻
支持XIX。。继续加油 。。。💪💪💪
Mike兩首新歌《旋轉拍賣》同《接觸不良》都唱得超正🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台