Eric Kwok讚XiX嘅表現穩步上揚 認為獎項事宜暫屬其次
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無線娛樂新聞台報導：郭偉亮（Eric Kwok）同XiX呢日出席一個愛護動物嘅活動，XiX成員展示自己為活動設計嘅手繪陶瓷，Eric Kwok向黃祥興兒子黃子晉（Tristan）頒發獎狀。
XiX成員莊殷玥、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤爆經理人Eric Kwok要求好高，而Eric Kwok覺得XiX嘅表現係穩步上揚，XiX今年出咗一首歌，認為獎項事宜暫屬其次，Eric Kwok笑指XiX勝在夠後生，更爆XiX好期待一齊出埠拍旅遊節目。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台