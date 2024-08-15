郭可盈林文龍結婚20年依舊甜蜜 如少年情侶般手牽手遊歐洲 網民羨慕不已

歐洲之旅增添家庭樂

郭可盈與林文龍這對娛樂圈的金童玉女已經步入婚姻的第20個年頭，他們的愛情故事依然甜蜜如初。這對夫妻不僅在社交媒體上頻頻展示他們的恩愛，更是在最近的一次帖子中分享了一張重現20年前的甜蜜照片，當時他們一起分享一個雪糕。照片中兩人看起來幾乎沒有變老，讓人不得不感嘆時光似乎對他們格外寬厚。

最近，這一家三口趁著女兒Tania放暑假，開始了他們的歐洲之旅。他們的行程包括英國、意大利和法國等地，不僅參觀了米蘭大教堂和比薩斜塔這樣的著名景點，還在威尼斯乘坐了貢多拉船，享受著美麗的晚霞。這次旅行不僅讓他們體驗了異國的風情，更是增添了家庭的樂趣和幸福。

網民對這對夫妻羨慕之情溢於言表

在社交媒體上，郭可盈與林文龍的恩愛展示總是能夠吸引大量的關注和讚美。他們經常手牽手出現在公眾面前，讓許多網民表示非常羨慕。郭可盈在社交媒體上分享的一則帖子中提到：「二人的甜蜜一家人的幸福！80歲後繼續手牽手吃著甜蜜的冰淇淋🍦🍦🍦每一個畫面裏，每一個燈影裏，如重播一切，有我共你！」這段話不僅展示了他們對未來的美好期待，也讓網民感受到了他們的幸福和甜蜜。網民紛紛留言表示：「好甜 好閃呀！sweet 到爆！幸福家庭 幸福生活， 繼續放多啲閃」、「由你們拍拖、結婚、有津津，我一直在見證你們的幸福，你倆是娛樂圈最合襯一對、最健康的一家！」、「幸福又溫馨的一家 ，真令人羨慕!」、「白頭到老」等。