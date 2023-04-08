真係唔好笑丨郭子豪拍MV遲到引起眾怒 馮盈盈麥美恩落力跳唱
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無線娛樂新聞台報導：郭子豪、「奶仔」方紹聰、何廣沛、馮盈盈、麥美恩及羅毓儀等，呢日為有份主持嘅TVB遊戲節目《真係唔好笑》拍攝主題曲MV。
郭子豪擔任幕後主腦，馮盈盈同麥美恩抱怨佢做呢首歌嗰陣，冇諗過佢哋想唔想唱，之不過馮盈盈同麥美恩全程非常配合，賣力跳唱，而郭子豪喺拍攝當日居然遲到，引起眾怒，奶仔即為好兄弟暖心解圍。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台