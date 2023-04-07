隱形戰隊丨郭子豪兇殘幫女友報仇 陳山聰笑指馬國明裝假眼
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無線娛樂新聞台報導：郭子豪及陳山聰呢日到廢車場為TVB劇集《隱形戰隊》拍搜捕恐怖份子嘅場口，郭子豪為幫女友報仇，夥拍陳山聰深入虎穴，與飾演恐佈份子嘅古天祥打鬥，郭子豪表現兇殘，想將仇人置之死地。
陳山聰同郭子豪不斷喺廢車場左穿右插，山聰戲份較為輕鬆，相反郭子豪挑戰不少動作場口汗流浹背，陳山聰拍呢套劇最難克服就係開第一槍唔眨眼，佢笑指馬國明係裝假眼。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台