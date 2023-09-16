郭富城宣佈巡唱內地演出啟動 感謝張叔平為佢打造夢幻造型
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無線娛樂新聞台報導：郭富城嘅世界巡迴演唱會內地演出之路即將啟動，首站將會登陸深圳舉行，呢日城城就同一眾製作團隊出席發佈會造勢，兼宣佈50個巡迴嘅城市，城城話自己嘅心態係想走遍所有中國大大小小嘅城市。
城城指對上一次演唱會已經係好耐之前嘅事，而今次佢希望可以打破以前演出嘅場數同地方，呢個係自己同團隊嘅目標呀。發佈會上播出城城過往演唱會嘅片段，佢謙虛表示自己可以喺舞台上發光發亮，就要特別多謝張叔平呢位伯樂，因為對方唔只令佢喺演藝事業上有一個好大嘅轉捩點，每次張叔平幫佢打造嘅造型同服裝，都會令佢喺舞台上變成另外一個人，感覺相當夢幻。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台