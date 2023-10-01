郭富城巡演倫敦站逼爆 時隔9年再訪為Fans獻唱

無線娛樂新聞台報導：郭富城 自3月起一直於世界各地唔同城市舉辨巡迴演唱會，日前一站就到近年有唔少香港人移局嘅英國開騷喇。已經9年未有到當地開騷嘅城城，今次喺當地知名嘅溫布利體育館開騷，吸引大班居於英國各地嘅歌迷前往欣賞，就連 任達華 同太太 琦琦 亦都現身現場，攝影技術高超嘅華哥更加為城城影低唔少靚相呀。