郭富城睽違8年赴新加坡開騷 連場勁歌熱舞展現驚人彈跳力

無線娛樂新聞台報導：郭富城相隔8年重臨新加坡舉行演唱會，今年重啟世界巡迴旅程，城城率先完成美加站，再展開第二階段巡唱，首站就係新加坡開騷，歌迷反應非常熱烈，兩場門票瞬間秒殺，呢位舞台王者全程勁歌熱舞俘虜歌迷，現驚人彈跳力，狀態十足，歡呼聲不絕於耳。