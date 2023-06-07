郭富城睽違8年赴新加坡開騷 連場勁歌熱舞展現驚人彈跳力
城城先以經典快歌《狂野之城》、《唱這歌》打開序幕，現場氣氛熾熱，歌迷們紛紛企起身邊跳邊唱，接住城城連串經典慢歌，歌迷冧爆和唱，心情大好嘅城城不時與歌迷玩估歌名；城城喺台上向歌迷表示8年冇見非常想念，讃新加坡歌迷又熱情又長情，城城喺演唱會尾聲唱《愛的呼喚》答謝歌迷默默支持及鼓勵；著名電視製作人蔡和平及家人更專程前來捧場，連睇兩晚，盛讃城城超水準演出。
網民點睇？
郭富城寶刀未老呀！勁過而家啲年青歌手👍👍
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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