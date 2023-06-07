郭富城睽違8年赴新加坡開騷 連場勁歌熱舞展現驚人彈跳力

郭富城睽違8年赴新加坡開騷 連場勁歌熱舞展現驚人彈跳力

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：郭富城相隔8年重臨新加坡舉行演唱會，今年重啟世界巡迴旅程，城城率先完成美加站，再展開第二階段巡唱，首站就係新加坡開騷，歌迷反應非常熱烈，兩場門票瞬間秒殺，呢位舞台王者全程勁歌熱舞俘虜歌迷，現驚人彈跳力，狀態十足，歡呼聲不絕於耳。

城城先以經典快歌《狂野之城》、《唱這歌》打開序幕，現場氣氛熾熱，歌迷們紛紛企起身邊跳邊唱，接住城城連串經典慢歌，歌迷冧爆和唱，心情大好嘅城城不時與歌迷玩估歌名；城城喺台上向歌迷表示8年冇見非常想念，讃新加坡歌迷又熱情又長情，城城喺演唱會尾聲唱《愛的呼喚》答謝歌迷默默支持及鼓勵；著名電視製作人蔡和平及家人更專程前來捧場，連睇兩晚，盛讃城城超水準演出。

網民點睇？

郭富城寶刀未老呀！勁過而家啲年青歌手👍👍

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 