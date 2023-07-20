郭富城9月赴英開騷 提愛女流露幸福冧爆笑容
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無線娛樂新聞台報導：郭富城近排正喺澳門舉行演唱會，呢日百忙抽空出席代言活動，現場首播廣告主題曲MV，城城透露大女有份參與MV舞蹈設計，信任阿女對舞蹈觸覺。
城城一提起愛女即流露幸福冧爆笑容，日前大王嫂方媛帶咗兩個寶貝女過大海睇騷，事後將寶貝女揮動手燈嘅相放喺社交平台，不少網民大讚阿女個樣好靚，城城見到兩位愛女當日捱眼瞓捧場，仲大叫「Daddy」、「Aaron Kwok」，令城城感到好窩心。
城城嚟緊9月又要去英國開騷，雖然城城要同愛女分開一段日子，不過佢已計劃騷後留兩日為愛女購物血拼，到中秋節返港送禮及團圓，城城更自認係傳統Family Man，愛女出世後，每逢中秋節與家人共享天倫。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台