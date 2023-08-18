指老婆方媛帶囡囡去學Catwalk 郭富城笑言擔心愛女成賽車手

無線娛樂新聞台報導：郭富城呢日以環球大使身份出席活動，提到日前張學友喺大馬演唱會上不慎跌倒，但仍堅持繼續演唱，城城大讚學友一向專業，佢又透露自己早前喺澳門個唱尾場時，隻鞋被升降台夾住，好在可以及時脫險。