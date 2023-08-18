指老婆方媛帶囡囡去學Catwalk 郭富城笑言擔心愛女成賽車手
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無線娛樂新聞台報導：郭富城呢日以環球大使身份出席活動，提到日前張學友喺大馬演唱會上不慎跌倒，但仍堅持繼續演唱，城城大讚學友一向專業，佢又透露自己早前喺澳門個唱尾場時，隻鞋被升降台夾住，好在可以及時脫險。
已經係兩女之父嘅城城，近年不時向小朋友推廣環保訊息，呢日佢又再推出新一輯環保短片，教大家減碳減排減塑嘅理念。提到兩位愛女，城城話佢哋而家都有環保意識，好似而家長高咗後，囡囡離開房間後可以自己閂燈節源。
活動上除咗有環保短片外，仲有教小朋友嘅環保繪本，城城透露愛女喺繪畫方面都好有天份，仲話之前喺疫情期間，自己會喺屋企寫書法同畫畫，而囡囡見到亦愛上繪畫，不時會畫畫嚟送畀爸爸呀！
講到早前太太方媛喺社交平台上載咗一條pink lady嘅短片，受到唔少網友讚賞，城城指女仔都係鍾意扮靚，又話太太之前試過帶囡囡一齊去行catwalk。由於小朋友仲喺學習階段，見到大人做咩都會學，城城指試過同愛女分享自己以前嘅賽車片段，囡囡睇完之後就去咗玩賽車遊戲，令城城笑言擔心囡囡長大後會成賽車手。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台