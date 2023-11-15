有片｜郭富城全新巡唱深圳展開序幕 半億打造複雜智能舞台增效果

無線娛樂新聞台報導：舞台王者 郭富城 自3月開始，就一直為美加各站《舞林外傳》同澳門《夢幻舞林》演唱會忙到年尾。而踏入11月佢嘅內地巡演亦正式展開，Aaron和團隊嘅全新《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》，首站上星期六喺深圳寶安體育場正式揭開序幕，全場歌迷支持吶喊氣氛熾熱。