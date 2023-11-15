有片｜郭富城全新巡唱深圳展開序幕 半億打造複雜智能舞台增效果
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無線娛樂新聞台報導：舞台王者 郭富城 自3月開始，就一直為美加各站《舞林外傳》同澳門《夢幻舞林》演唱會忙到年尾。而踏入11月佢嘅內地巡演亦正式展開，Aaron和團隊嘅全新《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》，首站上星期六喺深圳寶安體育場正式揭開序幕，全場歌迷支持吶喊氣氛熾熱。
今次新一輪巡唱重新設計舞台同演出流程，加上舞蹈總監Sunny Wong嘅舞蹈編排，仲有耗資逾半億打造嘅升級版智能方塊風車智能舞台，配合台正面巨型LED屏幕，仲有唔同層次嘅立體視覺特效加強演出效果。
演唱會開場Aaron就以一身型格立體翠綠舞衣，率領16名精銳舞者以《狂野之城》、《唱這歌》炒熱全場！Aaron亦先後獻唱歌迷熱切期待嘅《對你愛不完》、《動起來》、《我是不是該安靜的走開》、《Para Para Sakura》等多首經典金曲，唔少歌迷更跟住大合唱。
除咗全新舞蹈同舞台機械設計之外，今次亦由殿堂級美術指導張叔平，聯同新銳設計師Kit Wan打造出多套全新戰衣，以充滿耀目色彩同立體剪裁登場。
繼深圳站圓滿成功之後，Arron下一站巡唱會於12月初移師杭州舉行，展開今次超過50個內地城市，包括貴陽、廣州、金華、泉州、湛江等巡迴之旅。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台