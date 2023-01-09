郭富城要說服自己演棄女衰老竇 許恩怡感謝媽媽柏安妮陪練廣東話
城城上月喺社交平台post咗段自拍短片，唔少網民都話佢個樣好頹，呢日城城就解釋返，其實佢哋喺聖誕前已經收到劇本，由於一直要嘗試進入角色，所以嗰排嘅佢先會變到咁頹，仲笑言自己係為咗電影而犧牲呀。
嚟緊將會舉行演唱會嘅Gigi，就話要趁機向城城偷師，點樣可以增強喺舞台上嘅魅力，城城就大方分享覺得係要不斷學習，仲話自己喺聖誕前就特意邀請咗兩位美國老師嚟到香港教佢新嘅舞蹈呀。
至於柏安妮囡囡許恩怡，闖影壇之後多次同具份量嘅前輩合作，今次佢除咗同鮑姐演兩嫲孫外，亦會同城城、Gigi有對手戲，Natalie 就話開拍前有特登睇返對方嘅電影作品，但就話睇完自己反而更緊張。Natalie 又話平日自己喺屋企練對白嘅時候，媽咪柏安妮即使做緊自己嘢，但如果聽到佢嘅發音唔標準，就會即時作出糾正。鮑姐亦讚Natalie 好努力學講廣東話，相信而家唔會有人覺得Natalie廣東話講得唔好。而三度再演城城媽咪嘅鮑姐，就話今次係同城城最多對手嘅一次，仲話因為有過之前嘅經驗，今次合作起嚟好順利呀。
網民點睇？
😂gigi同郭天王身型差不多❤
近六十仍然咁活力
常見問題
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