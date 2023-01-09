郭富城要說服自己演棄女衰老竇 許恩怡感謝媽媽柏安妮陪練廣東話

現實中係出名慈父嘅郭富城，喺新片《無名指》入面就要同Gigi梁詠琪挑戰演一對拋棄囡囡嘅父母，呢日城城同Gigi、鮑起靜、Natalie 許恩怡、鄭丹瑞等出席電影開鏡拜神儀式。城城話睇完個劇本就覺得好有難度，由於唔理解點會有父母捨得掉低自己嘅小朋友，所以城城話佢要不斷同導演去開會同偈傾，等佢可以了解到個角色有幾衰，先可以令佢進入到個角色。而Gigi亦指因為個角色同佢哋嘅自身潛在意識相反，所以演起上嚟好高難度。