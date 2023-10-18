郭富城墨寶贈Sunny Wong開張 有意開畫廊展示作品
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無線娛樂新聞台報導：舞台王者郭富城多年嚟喺台上嘅成就除咗靠自己努力，背後嘅團隊亦功能不少，當中跟城城亦師亦友嘅Sunny Wong更加係不可劃缺嘅其中一個人。城城非常重視呢位老友，得知Sunny開辦舞蹈學校，城城除咗現身道賀兼擔任剪綵嘉賓，佢仲花心思寫咗一幅「太陽王不停步」嘅畫法作為賀禮，令Sunny都非常感動，佢就話同城城喺訓練班認識，之後分別喺演藝事業同舞蹈界發展，但多年嚟嘅感情已經建立深厚默契。
唔只嚟支持老友，城城話要畀兩個囡囡嚟學跳舞，仲要點名要Sunny私人授課。講到開舞蹈學校，城城就話呢方面交畀Sunny，佢反而想開畫廊展出自己嘅畫法作品。
城城嚟緊就準備喺內地嘅全新演唱會，不過佢都有愛錫自己，抽時間重拾賽車嘅運動，兼且透過出賽為慈善基金籌款，佢透露將會參與內地同澳門嘅賽事。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台