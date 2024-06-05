從港姐到網紅直播帶貨：郭少芸的多面生活及網民讚譽
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郭少芸（Florence）自1992年參選港姐開始其演藝生涯，憑藉在多部電視劇中的出色表現，例如在《真情》及《大鬧廣昌隆》中分別飾演「李家欣」和「古美英」，深受觀眾喜愛。她的獨立女性形象在《先生貴性》、《法證先鋒I》、《法證先鋒II》及《畢打自己人》等劇集中得到進一步鞏固，深入人心。2018年，郭少芸決定離開無綫，北上尋求新的發展機會，並開始涉足商業活動和直播帶貨行業。為了更好地適應工作需求，她於2020年選擇在內地杭州定居。
單身生活與社交媒體的互動
在個人生活方面，郭少芸一直保持單身狀態，並利用空閒時間在社交平臺分享生活點滴。她不時開設「獨居好物分享」專欄，推薦一些她作為「單身女演員」所愛用的生活好物。此外，她也會化身為美食博主，探訪各式各樣的餐廳，品嚐美食。最近在「六一兒童節」期間，郭少芸特地前往一家她心儀已久的火鍋店。她在社交網站上載了影片，並興奮地寫道：「心心念念的沙嗲火鍋終於吃到了！祝大家六一快樂喔！ #六一是成年人的gapday #美食分享」。
網民對郭少芸的讚譽與評價
在影片中，郭少芸一下飛機就直奔美食餐廳，她紮起頭髮，「暴風式」品嚐肥牛等美食，顯得非常享受。飽餐一頓後，她在海邊吹風時偶遇街頭樂隊演奏她喜歡的歌曲，她也即興高歌一曲，享受著這愜意的時光。網民對郭少芸的外貌和氣質讚不絕口，表示：「我十幾歲的時候你是少女，我現在幾十歲了，你還是少女！」。另有網民指出她的氣質有所轉變，看起來更加圓潤，評語如「好像珠圓玉潤」、「少芸姐肉眼可見過得好滋潤」、「越嚟越有貴婦相喲」。
圖片來源：TVB