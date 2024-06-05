從港姐到網紅直播帶貨：郭少芸的多面生活及網民讚譽

單身生活與社交媒體的互動

在個人生活方面，郭少芸一直保持單身狀態，並利用空閒時間在社交平臺分享生活點滴。她不時開設「獨居好物分享」專欄，推薦一些她作為「單身女演員」所愛用的生活好物。此外，她也會化身為美食博主，探訪各式各樣的餐廳，品嚐美食。最近在「六一兒童節」期間，郭少芸特地前往一家她心儀已久的火鍋店。她在社交網站上載了影片，並興奮地寫道：「心心念念的沙嗲火鍋終於吃到了！祝大家六一快樂喔！ #六一是成年人的gapday #美食分享」。

網民對郭少芸的讚譽與評價

在影片中，郭少芸一下飛機就直奔美食餐廳，她紮起頭髮，「暴風式」品嚐肥牛等美食，顯得非常享受。飽餐一頓後，她在海邊吹風時偶遇街頭樂隊演奏她喜歡的歌曲，她也即興高歌一曲，享受著這愜意的時光。網民對郭少芸的外貌和氣質讚不絕口，表示：「我十幾歲的時候你是少女，我現在幾十歲了，你還是少女！」。另有網民指出她的氣質有所轉變，看起來更加圓潤，評語如「好像珠圓玉潤」、「少芸姐肉眼可見過得好滋潤」、「越嚟越有貴婦相喲」。