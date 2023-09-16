郭柏姸搞笑自誇刀功洗米叻 林正峰狂窒游嘉欣似足耍花槍

無線娛樂新聞台報導：一班藝員包括 郭柏姸 游嘉欣 何沛珈 林正峰 同 倪嘉雯 蔡菀庭 等呢日一齊出席一個公開活動，仲齊齊將現場變成美女廚房，又齊齊即場製作月餅同炮製果汁迎中秋，幾位少女一齊落手，而Rosita就自誇刀功一流，仲叫大家小心啲喎，不過之後澄清只係用喺烹飪之上，仲搞笑話自己洗米都有一手，真係深藏不露喎。