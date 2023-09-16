郭柏姸搞笑自誇刀功洗米叻 林正峰狂窒游嘉欣似足耍花槍
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無線娛樂新聞台報導：一班藝員包括 郭柏姸 游嘉欣 何沛珈 林正峰 同 倪嘉雯 蔡菀庭 等呢日一齊出席一個公開活動，仲齊齊將現場變成美女廚房，又齊齊即場製作月餅同炮製果汁迎中秋，幾位少女一齊落手，而Rosita就自誇刀功一流，仲叫大家小心啲喎，不過之後澄清只係用喺烹飪之上，仲搞笑話自己洗米都有一手，真係深藏不露喎。
至於 游游 跟何沛珈 整月餅時雖然有啲雞手鴨腳，不過好彩都成功做到成品出嚟，阿峰仲喺身邊狂柴台，呢對歡喜冤家真係冇時停喇。佢哋平時都因為要出鏡所以都會戒甩肥膩食物，不過嘴多多嘅阿峰，呢日就爆自己廚藝非常麻麻，平時都係靠呢日現身捧場嘅林媽媽餵食，自己就會負責洗碗善後喇。
呢日 Patrick Sir 亦都同太太 關宛珊 拍拖到場放閃，仲話平時都會兩公婆齊齊去買餸，仲話太太係廚房總司令，平時各有分工，仲大讚太太手勢樣樣都一流咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台