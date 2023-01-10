[獨家]郭柏姸洗腦魔音襲港 拍新廣告唱歌加跳舞
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啱啱攞到飛躍進步女藝員嘅 郭柏姸 雖然樣貌甜美，加埋喺《下流上車族》芊芊嘅演出受唔少觀眾歡迎，不過Rosita早前喺《歡樂滿東華》一展歌喉之後，就被冠以魔音稱號，之後佢仲話要埋首練習擺低呢個外號。
事隔都冇幾耐啫，呢日佢就為一首廣告歌錄音喇，Rosita就話為咗呢日已經練習咗好耐，仲特別戒口以免走音同突然高音出現，佢仲話好在呢次只係自己一個人錄音，所以就唔會有帶偏其他人嘅慘劇出現喇。
除咗廣告歌之外，Rosita又會喺廣告中跳舞，實行挑戰跳唱，佢仲話認為自己表現得唔錯呀。已經投入新劇《奪命提示》拍攝嘅佢，會同視帝 陳山聰 同 大馬視后 劉佩玥 合作，加埋再同 丁子朗 有感情線，仲要挑戰動作場面呀。
網民點睇？
奇實女神把声好嚮亮,好提神✌️👍🌹🤩🌅🌈前途無限
👏👏💪💪
洗腦?!?!
常見問題
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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