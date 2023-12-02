郭珮文領42萬台慶大獎計劃考車牌 入《法證6》劇組讚黃宗澤好細心
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無線娛樂新聞台報導：郭珮文（Juliana）呢日以OL套裝出現，原來係拎佢喺台慶當晚以一局包剪揼贏咗馬國明，奪得42萬台慶大獎，Juliana決定將部分獎金用作慈善用途。
Juliana計劃用呢筆錢考車牌同買車，2023年對Juliana嚟講真係好夢幻嘅一年，佢亦好感恩參加港姐改善社恐性格，同埋好感激有機會入劇組做演員，Juliana之前未接觸過拍攝，覺得開心又有新鮮感。
Juliana忙於拍攝《法證先鋒VI》喺劇中飾演法證人員，佢大讚黃宗澤好細心，提點企位同畀啲咩反應，Juliana拍攝嗰陣跟戴祖儀做室友，不時互相叫醒對方。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台