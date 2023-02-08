郭羨妮現身支持動物醫生活動 心姐帶兩寶貝出席行善助人

郭羨妮現身支持動物醫生活動 心姐帶兩寶貝出席行善助人

TVB娛樂新聞
東方新地

廣告

無線娛樂新聞台報導：一向愛貓嘅 郭羨妮 呢日現身一個動作醫生活動，雖然只係自己出現冇帶主子同場，不過佢就話希望兩隻愛貓他日可以成為動物醫生一份子，助人自助咁話喇。Sonija其中一隻愛犬去年離世，每次同愛寵分別都令佢非常傷心難過，而冇辦法親身送別亦令佢非常遺憾。

Sonija將會為港台其中一部劇集客串，再喺電視同大家見面，仲話同 馬浚偉 合作次次都可以滿足自己嘅要求呀。同樣愛小動物嘅 謝雪心 呢日都有出席活動，仍仲帶埋兩隻愛犬到場，仲已經安排寶貝投考動物醫生，不過就因為忙住開工，所以暫時仲未可以掛牌行醫，目前就以義工身份出席活動喇。

心姐又話不時會帶同佢哋周圍探訪，而稍後就會有唔少登台出埠行程，仲包括內地美加澳洲等唔同地方呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節應如何選購禮物給伴侶？

情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 