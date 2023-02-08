郭羨妮現身支持動物醫生活動 心姐帶兩寶貝出席行善助人

無線娛樂新聞台報導：一向愛貓嘅 郭羨妮 呢日現身一個動作醫生活動，雖然只係自己出現冇帶主子同場，不過佢就話希望兩隻愛貓他日可以成為動物醫生一份子，助人自助咁話喇。Sonija其中一隻愛犬去年離世，每次同愛寵分別都令佢非常傷心難過，而冇辦法親身送別亦令佢非常遺憾。