郭羨妮楊思琦齊做跟得媽咪 帶小朋友主題樂園參與表演
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無線娛樂新聞台報導：郭羨妮 楊思琦 同 胡諾言 呢日齊齊帶埋小朋友現身一個主題樂園活動，不過呢日就唔係平時出慣鏡上慣台嘅佢哋表演，而係佢哋嘅第二代分別上台擔正喇。思琦同Sonjia 仲整蠱佢哋話嫌太早唔想去，搞到小朋友即刻扭計呀。
同樣都係選美出身嘅佢哋有晒優良基因，不過問到他日會唔會鼓勵囡囡參選，佢哋就話打算等小朋友自己的由發展喇。
至於胡仔同陳琪嘅囝囝原來就有少少怕醜，仲話下次叫家姐上台就得咁話，仲話係媽咪迫自己上台打功夫，非常搞笑呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台