郭羨妮楊思琦齊做跟得媽咪 帶小朋友主題樂園參與表演

無線娛樂新聞台報導：郭羨妮 楊思琦 同 胡諾言 呢日齊齊帶埋小朋友現身一個主題樂園活動，不過呢日就唔係平時出慣鏡上慣台嘅佢哋表演，而係佢哋嘅第二代分別上台擔正喇。思琦同Sonjia 仲整蠱佢哋話嫌太早唔想去，搞到小朋友即刻扭計呀。