郭雪芙王子賀歲片首映 傳戲假情真公開解畫
解完一輪之後，無非都係話冇乜尷尬，大家唔好不斷問，仲叫大家留意返劇情喎。佢哋喺呢部新片當中就真係扮演一對，不過感情就非常複雜，令角色非常兩難，不過同各位演員一齊拍攝就非常開心喇。
而 李康生 同 李千那 喺片中就會有大尺度床戲，李千那更加會裸背上陣，佢哋嘅角色仲要一見面就床上大戰呀。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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