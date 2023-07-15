郭雪芙皮膚白滑大方分享保養秘訣 首嚐高粱酒立即愛上

郭雪芙皮膚白滑大方分享保養秘訣 首嚐高粱酒立即愛上

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：郭雪芙早前獲一班老友為佢慶祝35歲生日，呢日佢現身酒吧擔任一日店長，即場品嚐不同年份嘅高粱酒，郭雪芙大讚每一杯各具風味。

郭雪芙自爆首次飲高粱酒立即愛上，原來之前佢拍完一套劇，楊謹華拎咗一瓶高粱酒到場慶祝煞科，郭雪芙一直對高粱酒嘅刻板印象係爸爸輩先飲，佢飲咗一啖後覺得口感跟想像中唔太一樣，慢慢飲嗰陣聞到濃郁香味，郭雪芙笑言而家見到謹華姐就會諗起高粱酒；郭雪芙最近喺社交平台貼出多張性感泳照，皮膚白滑、身材fit爆，佢大方分享保養秘訣！

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 