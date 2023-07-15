郭雪芙皮膚白滑大方分享保養秘訣 首嚐高粱酒立即愛上
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無線娛樂新聞台報導：郭雪芙早前獲一班老友為佢慶祝35歲生日，呢日佢現身酒吧擔任一日店長，即場品嚐不同年份嘅高粱酒，郭雪芙大讚每一杯各具風味。
郭雪芙自爆首次飲高粱酒立即愛上，原來之前佢拍完一套劇，楊謹華拎咗一瓶高粱酒到場慶祝煞科，郭雪芙一直對高粱酒嘅刻板印象係爸爸輩先飲，佢飲咗一啖後覺得口感跟想像中唔太一樣，慢慢飲嗰陣聞到濃郁香味，郭雪芙笑言而家見到謹華姐就會諗起高粱酒；郭雪芙最近喺社交平台貼出多張性感泳照，皮膚白滑、身材fit爆，佢大方分享保養秘訣！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台