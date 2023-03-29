鄧卓殷郭子豪拍拖現身 何廣沛傳分訊唔知道情

無線娛樂新聞台報導：鄧卓殷 同 郭子豪 呢日首次以情侶姿態現身活動，仲一齊示範情侶瑜伽，真係默契十足襯到絕。不過早前佢哋拍樓盤廣告，就指男友太Chok頂唔順咁喎。香港樓價出晒名難負擔，雖然佢哋拍完廣告睇到口水流，不過就話要再努力工作先買得到，仲一個唔該又俾Arnold搵到個靚位放閃喇。