鄧卓殷郭子豪拍拖現身 何廣沛傳分訊唔知道情
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無線娛樂新聞台報導：鄧卓殷 同 郭子豪 呢日首次以情侶姿態現身活動，仲一齊示範情侶瑜伽，真係默契十足襯到絕。不過早前佢哋拍樓盤廣告，就指男友太Chok頂唔順咁喎。香港樓價出晒名難負擔，雖然佢哋拍完廣告睇到口水流，不過就話要再努力工作先買得到，仲一個唔該又俾Arnold搵到個靚位放閃喇。
婚訊傳完又再傳嘅佢哋，呢日又再被追問，被稱為「結婚KOL」嘅Arnold，就被Amber笑話一早已經冇晒驚喜喇。不過近日佢哋嘅好友 何廣沛 近日被指同 朱晨麗 情斷，身為老友嘅佢哋呢日就話唔清楚冇深究喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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