鄧智偉孖曾比特炎明熹錄綜藝 遊大灣區旅行兼出新歌
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無線娛樂新聞台報導：音樂唱作人鄧智偉喺7月底加盟內地新公司，話咁快就有新作推出，呢日佢現身廣州一間戲院舉行新歌MV首播會，獲大批歌迷到場支持。
鄧智偉親解《苦情戲》創作靈感，歌迷更先睹為快欣賞MV拍攝花絮，鄧智偉率先公佈巡迴海報，令一眾歌迷非常期待，佢最近有為大灣區寫歌，早前與王祖藍合作完成東莞代表曲，之後佢又完成咗深圳市市歌，佢希望可以繼續推廣呢度嘅音樂文化。
鄧智偉近年定居北京，下一步將轉戰大灣區，而家搵緊新住處，佢陸續有唔少新搞作，鄧智偉預告9月推出人生首張專輯，目前佢與炎明熹、曾比特及菊梓喬正錄製音樂綜藝節目，鄧智偉更化身神秘老師。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台