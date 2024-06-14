九十年代男神鄧浩光重返無綫 首談過往嚴重受傷經歷 網友讚靚仔樣依然

驚險經歷首度曝光

昨晚播出的《直播靈接觸》第16集，特別邀請了九十年代的男神鄧浩光（Anthony）和知名的「泰國通」Roger（胡慧沖）作為嘉賓，分享他們的靈異經歷。62歲的Anthony自超過20年未曾現身無綫節目後，此次露面顯得身形清瘦，引起網友的廣泛關注和討論。不少網友對他的外型讚不絕口，認為他依然保持著帥氣的風采。

節目中，Anthony首次詳細談及了一次拍攝期間的驚險經歷。「今次係第一次講，呢件事一直擺喺心入面，1989年時我喺友臺第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」他回憶說。事前多次排練雖然順利，但實際拍攝時卻發生了意外，「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人，我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我畀架車撞到，撞爆咗車頭玻璃，（展示手部傷疤）隻手斷晒筋，依家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番！」這段經歷讓他至今難忘。

與Roger的深厚友誼

節目中，Roger也分享了與Anthony的友誼。「以前喺友臺做Writer，2年之內去咗30幾個地方，有一半係同佢去，後尾唔使寫稿畀佢，同佢講一次佢就已經可以原裝講番出嚟。」Anthony則回應道：「因為佢寫稿好專一，成日玩食字，啲套路我已經知道晒，佢未寫我已經知道晒。」透過這些輕鬆的對話，觀眾可以感受到兩人之間的默契和深厚的友情。