鄧萃雯期待拍《巾幗梟雄4》 錢嘉樂因牙根發炎塊面腫晒
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無線娛樂新聞台報導：鄧萃雯、錢嘉樂及張崇德呢日出席一個音樂活動展覽啟動禮，佢哋體驗基層小朋友點樣喺空間細小嘅環境下學習音樂，鄧萃雯童年時家境不富裕，冇能力支持佢學樂器，直至入行後佢開始學吹色士風。
鄧萃雯早前跟好友黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝敘舊，戲迷好期待佢哋開拍續集，鄧萃雯透露要問祥仔，睇吓有冇緣份拍《巾幗梟雄4》，同場嘅錢嘉樂因牙根發炎，導致面都腫晒，呢日佢全程戴口罩，錢嘉樂以前好鍾意睇DJ打碟，邊睇邊自學打碟，屋企有成千隻碟，講到唱歌發展，錢嘉樂即借用發哥幽默金句：「我仲係細，等遲幾年先（參加）《中年好聲音》。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台